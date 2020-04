Now TV ora regala 7 giorni di prova gratuita ai nuovi clienti

Cambio di strategia commerciale per Now Tv, il servizio di live streaming di Sky. Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, da oggi 22 Aprile 2020 coloro che registreranno un nuovo profilo comprensivo dei pacchetti cinema, serie tv ed intrattenimento otterranno 7 giorni di prova gratuita al posto dei 14 precedenti.

Come mostrato nell'immagine presente in calce, sul sito web di Now TV è stata aggiornata la descrizione delle offerte ed ora per tutte e tre sono garantiti sette giorni di prova gratuita.

Serie TV ed Intrattenimento consente di vedere tutte le serie tv e show di Sky in HD su massimo due dispositivi in contemporanea al costo di 9,99 Euro al mese, con possibilità di disdire quando si preferisce.

Anche sul ticket cinema è stato imposto lo stesso prezzo, ma chiaramente i contenuti sono diversi ed è possibile accedere ad oltre 1000 film di Sky anche in alta definizione, con due visioni contemporanee garantite.

Il pacchetto Cinema + Serie TV ed Intrattenimento invece dall'ottavo giorno si rinnova a 14,99 Euro al mese ed include tutti i contenuti degli altri due. Come leggiamo nelle condizioni a pie di pagina, l'offerta è "sottoscrivibile entro il 19/05/2020. L'abbonamento a Cinema, Serie TV e Intrattenimento di NOW TV è gratis per i primi 7 giorni. Dal 8° giorno i Ticket scelti si rinnoveranno al prezzo indicato".