Now TV si rinnova: cambia nome ed arriva su Amazon Fire TV Stick

Sky ha annunciato oggi il rebranding di Now TV, la piattaforma di streaming che diventa "Now" e si rinnova con una nuova veste grafica e con l'espansione della compatibilità su alcuni dongle molto utilizzati dagli utenti.

A fare da traino a questo aggiornamento c'è il nuovo logo che utilizza l'illuminazione grafica sulla "O".

"Sono orgogliosa di poter svelare oggi la nostra nuova brand identity. È un giorno importante, che segna il primo passo verso l’evoluzione di NOW e rappresenta la nostra ambizione di diventare sempre di più la destinazione per gli appassionati di intrattenimento di qualità. Questa è la prima di una serie di novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi" ha affermato Claudia Avanzi, managing director di Now Italia.

Un'altra importante novità è rappresentata dall'arrivo di Now su vari dispositivi di Amazon, in particolare Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire tv Stick 4K. Inoltre, grazie all'integrazione di Alexa, gli utenti abbonati potranno trovare Now semplicemente attraverso la propria voce pronunciando "Alexa, apri Now" o usando lo spazio di ricerca.

Ovviamente Now è disponibile anche su altri dispositivi come smartphone, tablet, PC, Mac, smart tv, console e dispositivi tv.

Resta disponibile l'offerta che consente ai nuovi iscritti di sottoscrivere i pass Cinema ed Entertainment a 3 Euro al posto di 14,99 Euro.

Dallo scorso settembre, Now è disponibile anche sui TV Sony Bravia.