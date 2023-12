Queste sono le nozioni scientifiche errate che tutti abbiamo imparato a scuola

Spesso ci imbattiamo in verità insegnate a scuola che, con il passare del tempo e l'avanzare della scienza, si rivelano inesatte o addirittura errate. Ecco alcune di queste 'verità' che meritano una seconda occhiata.

Iniziamo con la nostra percezione sensoriale. La scuola ci ha insegnato che esistono cinque sensi: gusto, tatto, vista, udito e olfatto. Tuttavia, questa è una semplificazione. La realtà è molto più complessa.

Ad esempio, il senso dell'equilibrio, radicato profondamente nelle nostre orecchie, ci permette di percepire il movimento e di mantenere la nostra postura (o persino il magnetismo, quello teorico). E poi ci sono i sensi che rilevano il dolore, la temperatura, e persino il passare del tempo, tutti cruciali per la nostra interazione con il mondo.

Passiamo poi al magnetismo. La convinzione comune è che solo oggetti come le graffette siano magnetici. In realtà, anche i pomodori e gli esseri umani interagiscono con i campi magnetici, sebbene in modo molto più sottile. Questo fenomeno, noto come diamagnetismo, è talmente debole da passare inosservato nella vita quotidiana, ma è fondamentale per tecnologie come la risonanza magnetica.

E i colori primari? La scuola ci ha insegnato che sono rosso, giallo e blu. Ma in realtà, i veri colori primari, come dimostrato dalle cartucce delle stampanti, sono ciano, magenta e giallo. Dobbiamo anche sfatare il mito della mappa della lingua con le sue diverse zone per i gusti. Le ricerche hanno dimostrato che le papille gustative per tutti i sapori si trovano in tutta la lingua, non in aree specifiche.

Infine, gli stati della materia. Oltre ai ben noti solidi, liquidi e gas, esistono stati più esotici come i cristalli liquidi, fondamentali per la tecnologia degli schermi LCD, e il plasma, che costituisce la maggior parte della materia nel Sole.