nPerf Awards 2020: Fastweb è la regina della rete fissa

Dopo appena un mese dall'inaugurazione della sua copertura mobile in 5G, Fastweb può festeggiare un altro importante traguardo, cioè quello di miglior operatore di rete fissa d'Italia nel corso del 2020.

Il premio arriva dalla società francese nPerf, specializzata proprio in analisi delle performance di rete, sia fissa che mobile. Tramite lo speed test presente sull'app mobile, disponibile per Android e iOS, e sulla pagina ufficiale del servizio, gli utenti possono analizzare le performance della propria rete domestica e condividerne il risultato con la società che, sfruttando i dati raccolti in questo modo e quelli concessi da altre piattaforme partner, elabora delle stime molto attendibili di quella che è la media aritmetica delle performance di rete su tutto il territorio.

Secondo la tabella riassuntiva pubblicata sul portale di nPerf, nella quale non si fa discriminazione sul tipo di tecnologie utilizzate per la distribuzione del servizio, Fastweb ottiene il primato con una media nazionale di 78.72 Mb/s in download, 32.56 Mb/s in upload, una latenza media di 36 millisecondi e un punteggio complessivo di 118.982 punti. Al secondo posto Wind Tre con la sua Top Quality Network e chiudono Vodafone e Telecom Italia.

La situazione cambia drasticamente se, studiando approfonditamente il rapporto di nPerf, si prende in considerazione la sola rete FTTH, in cui il primato nazionale spetta invece a Telecom Italia con un eccezionale 317.03 Mb/s di velocità media in download. Per quanto riguarda invece latenza e velocità media di upload, è sempre Fastweb a spuntarla.

Risulta evidente, soprattutto andando a dare un'occhiata alle classifiche degli altri paesi dell'Unione Europea, come ci sia molto lavoro da fare. In Francia, ad esempio, la velocità media in download dei quattro principali operatori di rete fissa nazionale si attesta sui 128.8 Mb/s. Un gap che nell'ultimo anno abbiamo lavorato molto per colmare, soprattutto complice l'informatizzazione di massa causata dalla pandemia.

In attesa di sapere i risultati della rete mobile di nPerf, secondo Altroconsumo il miglior operatore mobile in Italia nel 2020 è stato Vodafone.