nPerf: Iliad ha la peggiore rete, Vodafone la migliore

nPerf, una delle piattaforme di speed testing più popolari al mondo, ha effettuato uno studio sullo stato delle reti mobili in Italia. Il risultato è l'infografica che trovate in calce alla notizia, che delinea un quadro per certi versi già noti, ma che per altri sorprende.

Vodafone, infatti, si conferma al primo posto nella classifica delle migliori reti con 69.574 punti, una velocità media di download di 34,88 Mb/s e di upload di 12,10 Mb/s ed una latenza di 56,78 ms. Molto interessanti i tassi di efficienza riportati, pari al 69,54% nella navigazione web e dell'84,44% per lo streaming su YouTube.

Il tasso di connessione in 4G, che è il risultato della quota dei test effettuati in 4G sul totale dei test mobili effettuati su dispositivi che supportano la rete, ha raggiunto per Vodafone una percentuale dell'87,80%.

Secondo posto invece per TIM, a 64.344 punti, mentre chiude il podio Wind Tre con 50.394 punti.

Sorprendentemente all'ultimo posto si piazza Iliad. Il nuovo operatore italiano, che si basa sulle vecchie infrastrutture Wind, ha riportato solo 48.478 punti con una velocità media in download di 17,73 mb/s e di 7,63 mb/s in upload, con una latenza di addirittura 103,94 ms.

Le problematiche segnalate dagli utenti quindi sembrano essere reali, ma questi risultati sono un chiaro sintomo del fatto che la compagnia di Benedetto Levi ha ancora molto lavoro da fare.