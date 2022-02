OPPO Find X5 Pro arriverà in Europa: enorme leak svela specifiche e prezzo

Dopo avervi parlato di tutti i rumor che circondano OPPO Find X5, nelle scorse ore pare essere trapelata in rete un'enorme mole di informazioni aggiuntive su OPPO find X5 Pro, che tra le altre cose avrebbe rivelato anche la scheda tecnica completa del device flagship del produttore cinese.

Il leak è stato pubblicato dal portale tedesco Winfuture, che spiega che OPPO Find X5 Pro avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e che dovrebbe vantare anche una GPU Adreno 730, realizzata sempre da Qualcomm. Sotto la scocca, inoltre, dovrebbero trovarsi anche 12 GB di RAM e uno storage da 256 GB, anche se non è chiaro se queste siano le specifiche definitive dello smartphone o se esse possano variare su più tagli: specialmente per lo storage, non è improbabile pensare ad una memoria da 128 GB o da 512 GB.

Lo schermo del device, invece, dovrebbe essere un display AMOLED da 6,7" con refresh rate da 120 Hz e risoluzione di 3216 x 1440 px. In termini di batteria, quella di OPPO Find X5 Pro dovrebbe avere una capienza di 5.000 mAh, uno standard ormai per gli smartphone Android, e dovrebbe anche supportare il fast-charging cablato fino a 80 W.

OPPO Find X5 Pro avrà una selfie-camera da 32 MP, insieme ad un sistema dotato di tre lenti sul pannello posteriore: tali tre lenti saranno una fotocamera principale da 50 MP, un grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 13 MP. Inoltre, come potete vedere dal render pubblicato da Winfuture e disponibile in calce, sull'alloggiamento della fotocamera vi è la scritta "Powered by MariSilicon", che fa riferimento alla presenza, sotto la scocca, della NPU MariSilicon X di OPPO, presentata lo scorso dicembre.

È piuttosto interessante, riguardo a quest'ultima informazione, che la stessa scritta sia presente anche sui presunti render di OnePlus 10 Ultra comparsi nella giornata di ieri: ciò potrebbe avvalorare la veridicità dei render di OnePlus 10 Ultra e OPPO Find X5 Pro, mostrando anche quanto OnePlus si sia avvicinata ad OPPO dopo essere stata inglobata da quest'ultima lo scorso anno. Infine, sempre sul retro del telefono si trova anche la scritta "OPPO | Hasselblad", che spiega che Hasselblad si è occupata del modulo fotocamera del telefono, esattamente come ha già fatto per OnePlus 10 Pro.

Ad ogni modo, Winfuture prevede che OPPO Find X5 Pro verrà venduto anche in Europa, come già successo per OPPO Find X3 Pro: il prezzo di partenza del device dovrebbe essere di circa 1.200 Dollari.