nreal mostra al CES gli occhiali per la realtà mista superleggeri

Al CES 2019 di Las Vegas nReal, una piccola startup specializzata in realtà mista ha annunciato i primi occhiali della sua storia. La differenza principale rispetto a visori come HoloLens di Microsoft e Magic Leap One è data dal fatto che questi a livello estetico sono praticamente identici agli occhiali tradizionali.

Inoltre, aspetto da non sottovalutare, pesano solo 85 grammi, il che vuol dire che sarà possibile indossarli anche per periodi di tempo più elevati senza alcun tipo di problema.

Come Magic Leap, nreal ha separato il sistema di calcolo degli occhiali. E' infatti necessario disporre di un pacchetto a parte in cui sono state montate tutte le componenti che consentono loro di funzionare, tra cui il processore Snapdragon 845 Mobile VR. Secondo nreal, nonostante il fattore di forma ridotto, il dispositivo è in grado di offrire interazioni accurate e realistiche tra il mondo digitale e quello reale, il tutto grazie all'algoritmo di Smultaneous Localization and Mapping (SLAM) e le due fotocamere integrate.

A livello tecnico, nreal Light offriranno un campo visivo di 52 gradi su un display widescreen a 1080p, superiore anche ad HoloLens che si ferma a 35 gradi. Gli occhiali sono in grado di supportare lo spatial sound, i comandi vocali ed il controllo tramite feedback tattile. nreal Light supporterà anche le lenti mediche per prescrizione sin da subito.

La ricarica del Computing Pack avviene utilizzando la porta USB-C, che può essere usata anche per riprodurre contenuti dalla maggior parte dei dispositivi compatibili.