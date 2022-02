NSO Group avrebbe offerto 'sacchi di denaro' per superare la sicurezza delle reti mobili

A distanza di pochi giorni dalla notizia di un presunto coinvolgimento dell'FBI nella prova di una versione di Pegasus, torna prepotentemente in primo piano la cyber-azienda NSO Group, nota per aver ideato e sviluppato il famoso spyware utilizzato per sorvegliare soggetti sensibili.

Secondo una recente review del Washington Post, infatti, la NSO sarebbe al centro di una nuova serie di rivelazioni fornite da un informatore al Department of Justice.

Mentre le indagini sullo spyware Pegasus vanno avanti a ritmo sostenuto, a parlare sarebbe stato Gary Miller, ex Vicepresidente di Mobileum, compagnia specializzata nel fornire servizi di sicurezza agli operatori telefonici ed esperto in sicurezza della telefonia mobile. L'episodio sarebbe avvenuto nell'agosto del 2017 quando, in una call tra NSO Group e Mobileum, la cyber-azienda israeliana avrebbe avanzato un'offerta per avere accesso alle reti SS7, un nodo cruciale per l'intercettazione delle chiamate poiché si tratta di un set di protocolli che gestisce il corretto instradamento delle telefonate in quasi tutto il mondo.

Le compagnie di sorveglianza cercano da tempo di inserirsi all'interno di questo network, ma le compagnie telefoniche cercano di ostacolare queste intrusioni attraverso protocolli di sicurezza e firewall, tra cui anche i servizi offerti dalla Mobileum.

"Il gruppo NSO era particolarmente interessato alle reti mobili", ha ammesso Miller, che ha poi proseguito raccontando che "Hanno dichiarato esplicitamente che il loro software è stato progettato per la sorveglianza e, nello specifico, per sorvegliare non i buoni ma i cattivi".

Dulcis in fundo, Miller ha raccontato che, quando un rappresentante di Mobileum avrebbe negato l'interesse sottolineando che le società di sicurezza non offrono servizi di questo tipo alle aziende di sorveglianza, un esponente della NSO Group, il co-fondatore Omri Lavie, avrebbe risposto che avrebbero "lasciato sacchi di denaro nel tuo ufficio".

A margine di queste dichiarazioni, un portavoce di Lavie ha commentato affermando che "non abbiamo intrapreso alcun affare con Mobileum [...] Il signor Lavie non ricorda di aver usato l'espressione 'sacchi di denaro', tuttavia, quandanche l'avesse fatto, sarebbero state fraintese".

L'altra compagine, Mobileum, è intervenuta attraverso la figura di Bobby Srinivasan, attuale AD dell'azienda, il quale ha affermato laconico che "Mobileum non ha - e non ha mai avuto - rapporti commerciali con la NSO Group".