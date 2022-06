Nubi sulle criptovalute, anche Coinbase licenzia: 'calo potrebbe durare a lungo'

Si fanno sempre più preoccupanti le notizie che arrivano del settore delle criptovalute. Dopo i licenziamenti annunciati da Crypto e BlockFi, anche Coinbase per bocca del CEO ha annunciato importanti tagli al personale a causa difficile situazione che sta attraversando il comparto.

In un post pubblicato sul blog di Coinbase, il CEO e cofondatore dell’exchange Brian Armstrong annunciato di aver preso la difficile decisione di ridurre del 18% le dimensioni del team, “per assicurarci di rimanere in salute durante questa crisi economica”.

Nel post, Armstrong cita varie ragioni, tra cui i cambiamenti alle condizioni economiche mondiali: “sembra che stiamo entrando in recessione dopo un boom economico di oltre 10 anni”. Secondo il CEO, questa possibile recessione potrebbe portare ad un altro periodo di contrazione per il mercato che “potrebbe durare a lungo”.

“Negli ultimi crypto winter, le entrate commerciali, che rappresentano la nostra principale fonte di entrate, sono diminuite in modo significativo. Sebbene sia difficile prevedere l’economia o i mercati, pianifichiamo sempre basandoci sullo scenario peggiore in modo tale da poter garantire la continuità aziendale” continua il post.

Per tale ragione, è stato deciso di ridimensionare “in modo significativo il nostro team” per gestire al meglio le spese ed aumentare l’efficienza. I dipendenti interessati dai licenziamenti saranno informati via mail.