Le nubi di Nettuno sono misteriosamente scomparse

L’atmosfera di Nettuno è un vero e proprio puzzle per gli scienziati. Dopo gli inspiegabili cambiamenti climatici e le sbalorditive piogge di diamanti che interessano il pianeta più remoto del Sistema Solare, adesso si aggiunge l’ennesimo mistero.

Negli ultimi anni, le pallide nubi che tipicamente decorano l’atmosfera blu di Nettuno sono quasi scomparse. Inoltre, le immagini del telescopio spaziale Hubble mostrano che non si tratta di un comportamento nuovo.

La copertura nuvolosa di Nettuno sembra infatti seguire una fluttuazione periodica di 11 anni, esattamente come il ciclo di attività del Sole. Una coincidenza curiosa, che ha spinto un team di scienziati dell'Università di Berkley a cercare di saperne di più.

Circa ogni 11 anni, il campo magnetico del Sole inverte la polarità, con un picco di brillamenti, espulsioni di massa coronale e macchie solari. Prima dei massimi, il Sole emette una luce ultravioletta più intensa, irradiando il Sistema solare. L'analisi condotta dal team di ricerca mostra che le nubi iniziano a comparire su Nettuno circa 2 anni dopo l'inizio della potente irradiazione UV.

Tuttavia, anche se i risultati suggeriscono un qualche tipo di azione fotochimica, gli scienziati dovranno analizzare altri dati per scoprire cosa avvenga effettivamente su Nettuno. Nel frattempo, le nuove immagini provenienti dal James Webb Telescope sono coerenti con le scoperte del team, in vista del prossimo massimo solare previsto per il 2025.