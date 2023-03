Nubia Pad 3D: aperti i preorder per lo splendido tablet con schermo 3D

Ricordate per caso il particolare nubia Pad 3D che abbiamo visto al MWC di Barcellona a febbraio 2023? Ecco, dopo una breve attesa, finalmente il tablet con schermo 3D è pronto a sbarcare ufficialmente sul mercato.

Ricordiamo che, grazie alla tecnologia Leia, il nuovo tablet ZTE è in grado di convertire in tempo reale i contenuti 2D in 3D per mostrarli sul suo ampio display 2.5K da 12,4 pollici senza bisogno di occhialini: si tratta di una tecnologia che si è affacciata sul mercato anche su prodotti come i recenti notebook Predator Helios 3D svelati da Acer e basata sull'AI Face Tracking, in questo caso a 8 punti di rilevamento.

Contenuti originali in 3D potranno anche essere creati da zero, a partire dalle fotocamere integrate, sia frontali (8MP) che posteriori (16MP), mentre i quattro altoparlanti laterali con supporto a Dolby Atmos garantiranno spazialità per la visione di Film e Serie TV.

L'autonomia sarà supportata da una batteria da 9070 mAh con ricarica rapida a 33W, mente le prestazioni saranno garantite dalla presenza dello Snapdragon 888. Potrete dare un'occhiata più da vicino al nuovo nubia Pad 3D sul sito ufficiale ZTE. Si parte da 1.299 euro per il modello da 8/128GB: la disponibilità è indicata per l'11 aprile 2023.