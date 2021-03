Nubia presenta RedMagic 6 Tencent Edition: display a 165 Hz e sguardo al gaming

Nubia ha presentato oggi la Tencent Edition di RedMagic 6, sviluppata in collaborazione con Tencent Games. I nuovi RedMagic 6 e 6 Pro sono dotati di refresh rate a 165 Hz, ma anche di un nuovo sistema di raffreddamento attivo ed una serie di ottimizzazioni per il gaming da mobile.

Su entrambi gli smartphone troviamo display AMOLED con refresh rate di 165Hz, ma anche la tecnologia Touch Coreographer, che seleziona la frequenza più accurata tra 60, 90, 120 e 165 Hz in base alle attività svolte. Sempre restando in ambito display, troviamo anche un tempo di risposta di soli 8ms.

Lo schermo di RedMagic 6 Series Tencent Edition è FHD+ AMOLED da 6,8 pollici, con rapporto di 10:9 e risoluzione di 2400x1080 pixel e rapporto screen-to-body del 91,28%. La luminosit massima è di 630nits, con profondità di colore di 10 bit.

L'aspetto più interessante è però rappresentato dal sistema di raffreddamento ICE 6.0 con ventola incorporata che può raggiungere fino a 20mila giri/min. E' anche presente una camera di vapore, dietro la scheda madre, collegata tramite pasta termica. In ottica dissipazione del colore troviamo anche la scocca posteriore che adotta un materiale in lega di alluminio aeronautico ad alta conduttivitià termica che migliora la dissipazione del calore.

A livello tecnico, RedMagic 6 e 6 Pro sono basati sul processore Qualcomm Snapdragon 888 e GPU Adreno 660, accompagnati da RAM LPDDR5 ed archiviazione UFS 3.1. Ovviamente garantito anche il supporto al modem 5G grazie al modem integrato.

Per quanto concerne il software, è presente RedMagic OS 4.0 basato su Android 11 che include una serie di funzionalità intelligenti per ottimizzare il consumo di risorse.

La batteria di RedMagic 6 Pro è a doppia cella da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W, che può ricaricarsi completamente in soli 17 minuti, mentre sul modello liscio è da 5050 mAh con ricarica rapida da 66W.

Al fianco degli smartphone, per cui al momento è stata annunciata solo la disponibilità in Cina, arriveranno una serie di accessori per il gaming come un caricabatterie ed il RedMagic Watch, lo smartwatch con schermo rotondo da 1,39 pollici che pesa solo 30g e supporta l'impermeabilità a 5ATM. Dotato di cardiofrequenzimetro, è in grado di registrare l'attività fisica degli utenti e, sorprendentemente, supporta anche il calcio.

Secondo le ultime indiscrezioni, RedMagic 6 potrebbe arrivare anche in Europa, ma al momento non sono giunte indiscrezioni da questo fronte.