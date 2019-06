Nubia Red Magic 3 disponibile in Italia a 479 euro: tutti i dettagli

Nubia Red Magic 3 è stato molto chiacchierato per via degli innumerevoli rumor che hanno contraddistinto i giorni precedenti al suo annuncio. Tuttavia, in seguito lo smartphone da gaming ha fatto po' perdere le sue tracce. Ebbene, finalmente Nubia ha lanciato, a sorpresa, Red Magic 3 anche sul mercato italiano.

Infatti, lo smartphone da gaming è già acquistabile dal sito ufficiale di Red Magic. La versione Black da 8/128GB era in realtà già arrivata, un po' in sordina, a maggio, ma ora è disponibile anche la variante Red, ovvero quella che in molti attendevano.

A livello di caratteristiche tecniche, Nubia Red Magic 3 monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 operante alla frequenza massima di 2,84 GHz, affiancato da una GPU Adreno 640, 8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (non espandibile). Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione RedMagic OS 2.0, mentre la batteria è da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 27W.

Il display è un AMOLED HDR da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e refresh rate di 90 Hz, mentre la singola fotocamera posteriore è da 48MP (Sony IMX586, f/1.75) con flash Dual LED. La fotocamera anteriore è da 16MP (f/2.0). Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 alla porta USB Type-C passando per il jack audio per le cuffie. Viene invece a mancare l'NFC.

Le peculiarità dello smartphone sono però da ricercarsi nei Shoulder trigger (pulsanti soft-touch personalizzabili per il gaming), nell'audio stereo con DTS:X e nel LED RGB personalizzabile presente sul retro dello smartphone. Non manca anche un sensore di impronte digitali classico posto sul retro.

Parlando di prezzi e disponibilità, Nubia Red Magic 3 viene venduto nelle colorazioni Black e Red, entrambe da 6/128GB e con un costo di 479 euro. Più avanti nel corso dell'anno arriverà anche un modello Camo con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non abbiamo però maggior informazioni riguardanti il prezzo di quest'ultima variante.

A partire dal prossimo 25 giugno, saranno anche disponibili all'acquisto alcuni accessori: la base di ricarica e stand chiamata Red Magic 3 Magic Adapter e il controller Bluetooth Red Magic 3 Pro Handle.