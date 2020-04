Nubia Red Magic 5G ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, Nubia ha reso ufficiale l'arrivo in Italia dello smartphone da gaming Red Magic 5G.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Red Magic, oggi 14 aprile 2020 sono stati aperti i preordini per il mercato europeo. In questa fase, seguendo le istruzioni del portale, gli utenti possono portarsi a casa un voucher sconto di 50 euro. Quest'ultimo potrà essere utilizzato dal 21 aprile 2020, giorno dell'apertura delle vendite.

Per quanto riguarda i prezzi italiani, questi ultimi sono fissati a 579 euro per la variante da 8/128GB e 649 euro per quella da 12/256GB.

A livello di caratteristiche tecniche, troviamo un display AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate di 144 Hz e aspect ratio 19,5:9, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (Sony IMX686) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro) e una batteria da 4500 mAh con ricarica a 55W. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Red Magic OS.

Le colorazioni disponibili sono Eclipse Black e Hot Rod Red (8/128GB, la seconda colorazione sarà disponibile più avanti) oppure Pulse Neon (12/256GB) e non mancano il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il supporto al Wi-Fi 6. Infine, come si evince dal nome, è presente il 5G.