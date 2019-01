Nubia Red Magic Mars domina la classifica AnTuTu dei migliori smartphone Android

Nubia Red Magic Mars, l'ultimo dispositivo da gaming della società cinese, ora domina la classifica AnTuTu e risulta essere lo smartphone Android più potente sul mercato. Lo scorso mese le prime tre posizioni erano occupate dalle diverse varianti di Huawei Mate 20.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e come potete vedere nell'immagine in calce alla news, ZTE Nubia Red Magic Mars ha fatto registrare un punteggio di ben 320464 punti, superando di circa 10.000 punti Huawei Mate 20. La terza posizione è ora occupata da Honor View 20, mentre in quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente Huawei Mate 20X e Mate 20 Pro. Alla sesta posizione fa capolino Honor Magic 2, con OnePlus 6T che finisce all'ottavo posto e ASUS ROG Phone che va fuori classifica.

Insomma, l'arrivo del nuovo smartphone da gaming della società cinese ha portato un buon d'aria fresca alla classifica e smartphone di spicco hanno dovuto lasciare il posto ai nuovi arrivati. Tuttavia, sembra che ci siano già altri concorrenti pronti ad assaltare i primi posti. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, Sony Xperia XZ4 avrebbe fatto segnare 395721 punti su AnTuTu. Insomma, la battaglia per il 2019 sembra essere solamente all'inizio e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserveranno i prossimi mesi.