Nubia Red Magic: lo smartphone da gaming è ora acquistabile su Indiegogo!

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del nuovo smartphone da gaming Nubia Red Magic. Ebbene, da oggi è acquistabile tramite la relativa campagna Indiegogo.

Il prezzo per portarvi a casa il dispositivo in questione è di 399 dollari, con tre opzioni a disposizione. La prima riguarda la variante dello smartphone montante Android Oreo 8.1 in versione stock. Questa è l'opzione adatta a chi vuole ricevere "per primo" Nubia Red Magic e aiutare la società nella fase di Early Testing. Le spedizioni sono, infatti, previste già a partire dal prossimo mese di maggio.

La seconda possibilità, invece, è quella di aspettare un po' di più e ottenere, oltre allo smartphone in versione Android, anche che una skin Black Camo realizzata dall'azienda dbrand. Le spedizioni, in questo caso, sono previste per il prossimo luglio.

La terza, e ultima, opzione prevede l'acquisto del dispositivo nella sua variante montante Red Magic OS, che è un software dedicato principalmente al mercato cinese e quindi non include i GMS (Google Mobile Services). Selezionate con cura, dunque, l'opzione che volete acquistare. Anche qui, è inclusa la suddetta skin Black Camo e le spedizioni sono previste per maggio. Quest'ultima promozione in questione scadrà tra poche ore.



Non è ancora chiaro, invece, se le prime due opzioni scadranno o meno, anche se sappiamo il prezzo privo di sconto sarebbe rispettivamente di 519 e 529 dollari. Nel caso foste interessati, dunque, il nostro consiglio è quello di affrettarvi.

Vi ricordiamo che Nubia Red Magic monta un display curvo 2.5D da 5.99 pollici con risoluzione 1080p (2160x1080 pixel, 403 ppi) e aspect ratio 18:9. Troviamo poi un processore Qualcomm Snapdragon 835 operante alla frequenza massima di 2.45 GHz, una GPU Adreno 540, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna e una batteria da 3800 mAh. Passando al comparto fotografico, troviamo una fotocamera posteriore da 24MP (f/1.7). La fotocamera frontale è invece una da 8MP (f/2.0).

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la relativa campagna Indiegogo.