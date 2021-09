Nubia RedMagic 6S Pro ufficiale con nuovo sistema di raffreddamento, arriverà in Europa

Lo smartphone da gaming Nubia Red Magic 6S Pro è stato presentato nella giornata odierna, proponendosi come un dispositivo decisamente più performante rispetto al già noto Red Magic 6. Sotto la scocca figurano il SoC Snapdragon 888+ e un sistema di raffreddamento rivisto.

Senza ulteriori indugi, vediamo le specifiche tecniche: come già detto, il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 888+ con core principale Cortex-X1 dal clock fino a 2,995 GHz, raffreddato dal sistema ICE 7.0 migliorato con tecnologia Phase Change Materials o PCM. Quest’ultimo è un sistema capace di liberarsi rapidamente di tutti i picchi di calore generati da attività che richiedono molte risorse allo smartphone, grazie anche alla ventola capace di ruotare fino a 20.000 giri al minuto. Inoltre, lato RAM troviamo 8/12/16/18 GB di memoria LPDDR5 e, lato archiviazione, 128/256/512 GB in formato UFS 3.1.

Sempre sotto la scocca figurano poi la batteria da 5.050 mAh con supporto per la ricarica da 66 W, per la variante che giungerà in Europa, mentre in Cina Red Magic 6S Pro includerà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Per quanto concerne il design si parla di un display AMOLED da 6,8 pollici FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate adattivo fino a 165 Hz, frequenza di campionamento del tocco multi-dito di 720 Hz, 700 nit di luminosità di picco e copertura DCI-P3 al 100%. Si nota poi la presenza di due trigger a spalla con frequenza di campionamento del tocco di 450 Hz e un tempo di risposta di 2,2 ms. Non mancano anche altri trigger sul retro.

Lato fotocamera, la configurazione di Red Magic 6S Pro offre tre sensori: principale da 64 megapixel, ultra-grandangolare da 8 MP e sensore di profondità, mentre lato selfie figura un singolo sensore da 8 MP. Infine, tra le funzionalità si segnala la presenza di una porta USB-C, un jack per cuffie da 3,5 mm, Bluetooth 5.1, supporto al 5G e lettore di impronte digitali in-display con capacità di rilevare anche la frequenza cardiaca.

In Europa la disponibilità avrà inizio dal 27 settembre 2021 con prezzi a partire da 599 Euro.