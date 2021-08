Nubia RedMagic 6S Pro verrà presentato il 6 settembre: i primi dettagli tecnici ufficiali

Lo scorso marzo Nubia ha presentato RedMagic 6 Tencent Edition, versione speciale del suo ultimo smartphone da gaming rilasciato sul mercato. Prossimamente, però, l'ex sub-brand di ZTE lancerà anche la variante RedMagic 6S Pro: nelle ultime ore è apparso il primo teaser sull’account Weibo ufficiale della società cinese.

Grazie all’immagine-poster che potete vedere anche in calce alla notizia possiamo capire qualche dettaglio in più in merito a Nubia RedMagic 6S Pro: le poche informazioni tecniche su cui c’è assoluta certezza riguardano il chipset in dotazione, ovvero il SoC Qualcomm Snapdragon 888+ top di gamma, e la frequenza di aggiornamento pari a 165Hz per il display, esattamente come per la Tencent Edition del medesimo smartphone. Tra l’altro, anche RedMagic 6S Pro risulta realizzato in collaborazione con il colosso cinese.

Quello che quindi sarà il quarto smartphone della gamma RedMagic 6, però, è anche trapelato in alcune certificazioni: il tipster Digital Chat Station ha infatti identificato lo smartphone Nubia N669J-S nelle certificazioni dell’autorità cinese 3C, dove risulta scritto che il dispositivo supporterà la ricarica rapida fino a 120W, dettaglio da non sottovalutare soprattutto in uno smartphone da gaming.

Altre indiscrezioni affermano infine che lo schermo sarà un pannello AMOLED FHD+ da 6,8 pollici, mentre lato memoria dovrebbero giungere opzioni fino a 18 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Per il comparto fotocamera si parla invece di un sensore selfie da 8 MP accompagnato da un setup tri-camera posteriore (64 MP principale + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro), ma trattandosi di semplici voci di mercato consigliamo di prenderle con le pinze fino alla presentazione ufficiale del 6 settembre in Cina.

A proposito di ZTE, il 9 settembre ZTE Axon 30 5G sarà disponibile in Italia a prezzi che partono da 500 Euro.