Nubia RedMagic 7 potrebbe avere il sistema di ricarica rapida più veloce al mondo

A quasi tre mesi dall’ufficializzazione di RedMagic 6S Pro, Nubia sembra essere completamente concentrato sui lavori relativi al successore RedMagic 7, smartphone da gaming che dovrebbe elevarsi ulteriormente grazie alle ultime tecnologie. Tra queste, una delle più importanti sembra essere la ricarica rapida da 165 W.

I colleghi di MySmartPrice hanno individuato in rete la certificazione 3C dello smartphone dove figura anche qualche dettaglio sul caricabatterie che, a quanto pare, dovrebbe proprio supportare fino a 165 W di potenza in uscita. Fosse davvero così, RedMagic 7 diventerebbe il telefono con la ricarica più rapida sul mercato, almeno per quanto riguarda l’energia in entrata nella batteria. Del resto, lo standard attuale è “fermo” a 120 W, quota comunque raggiunta da pochissimi brand, tra cui Xiaomi e iQOO.

La velocità effettiva della ricarica non è nota e nemmeno prevedibile, in quanto al momento non sono noti dettagli sulla capienza della batteria. Inoltre, non è certo che lo smartphone RedMagic 7 giunga sul mercato con il detto caricabatterie assieme allo smartphone; c’è sempre la possibilità che arrivi come accessorio da acquistare a parte. O ancora, ai consumatori europei potrebbe giungere una versione con una ricarica rapida meno performante.

Ciò è avvenuto anche nel caso di RedMagic 6S Pro: mentre in Cina lo smartphone si dotò di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 120W, in Europa si presentò con batteria da 5.050 mAh e ricarica da 66 W. Insomma, restano diversi dubbi che diventeranno certezze solo al momento della loro conferma con teaser.

Questa indiscrezione giunge proprio a una distanza non eccessiva dalle precedenti voci sulla corsa alla ricarica da 150 W.