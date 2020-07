Nubia Watch è lo smartwatch del futuro: ecco lo schermo AMOLED flessibile!

Giornata di grandi annunci per Nubia. Infatti, in seguito alla presentazione dello smartphone da gaming RedMagic 5G, l'azienda cinese ha svelato al mondo il futuristico smartwatch Nubia Watch, la cui caratteristica peculiare è la presenza di uno schermo AMOLED flessibile.

Quest'ultimo va a coprire buona parte del dispositivo indossabile e lo rende particolarmente interessante per svariati utilizzi. In ogni caso, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, il display è un AMOLED da 4,01 pollici e dispone della funzionalità always-on. Molto interessante il fatto che Nubia Watch consenta di effettuare chiamate senza dover nemmeno collegarsi allo smartphone.

Infatti, c'è la possibilità di utilizzare l'eSIM. Non manca anche il supporto ai pagamenti tramite Alipay. L'autonomia promessa è pari a 36 ore con uso intenso, ma Nubia parla anche della possibilità di utilizzare una modalità di risparmio energetico, potenzialmente in grado di far durare lo smartwatch per sei giorni e mezzo.

In ogni caso, il prodotto per il momento è stato svelato solamente per il mercato cinese. I preordini partiranno dal 5 agosto 2020, mentre il prezzo è fissato a 1799 yuan (circa 219 euro al cambio attuale). Piccola curiosità: in passato era già stato svelato Nubia Alpha, una sorta di ibrido tra smartphone e smartwatch con display pieghevole. Tuttavia, sono in molti a pensare che il design di questo Nubia Watch sia più convincente.