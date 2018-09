Nubia Z18: ufficiale lo smartphone del futuro con Snapdragon 845 a 350 euro

Lo smartphone del futuro a 350 euro? Sembra proprio che il nuovo Nubia Z18, annunciato oggi, corrisponda a questa descrizione. Vediamo assieme il motivo che ci porta a dire questo.

Innanzitutto, Nubia Z18 presenta un design che riduce al minimo i bordi laterali, con un display IPS da 5,99 pollici con protezione Gorilla Glass 3 e risoluzione Full HD+ (2160 x 1080 pixel) avente anche un notch "a goccia" e un screen-to-body ratio del 91,8%. Lo sappiamo, ci sono smartphone che presentano questa caratteristica in una percentuale maggiore, ma qui il tutto viene accompagnato da altri tre fattori: specifiche tecniche da top di gamma, prezzo relativamente accessibile e ultime tecnologie in ambito di intelligenza artificiale.

Infatti, a livello di caratteristiche tecniche, lo smartphone monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, 6/8GB di RAM LPDDR4X Dual Channel, 64/128GB di memoria interna UFS 2.1, una dual camera posteriore da 24MP + 16MP (f/1.6, OIS, autofocus PDAF, NeoVision 8.0, AI, Flash LED Dual Tune), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3450 mAh con ricarica rapida NeoCharge 2.5 da 18W.

Non mancano inoltre tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Dual-SIM LTE, passando per il Wi-Fi Dual Band, per il Bluetooth 5.0, per l'audio DTS e per la porta USB Type-C. Presente anche il sensore di impronte digitali posteriore. Le dimensioni dello smartphone sono di 148,58 x 72,54 x 8,55 mm, per un peso di 172 grammi. Particolarmente interessanti anche le aggiunte lato software, con il debutto della tecnologia di intelligenza artificiale Evolution Tensor, che fa uso di avanzate tecniche di Deep Learning. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con la nuova interfaccia Nubia UI 6.0.

Insomma, specifiche che, perlomeno sulla carta, vanno a configurare Nubia Z18 nella fascia alta. Nonostante questo, però, il prezzo è tutt'altro che proibitivo: 2799 yuan (circa 350 euro) per la variante 6/64GB e 3299 yuan per quella 8/128GB (circa 450 euro). Lo sappiamo: se il dispositivo dovesse arrivare in Italia, probabilmente il prezzo aumenterà di svariate decine di euro. Nonostante questo, però, si tratta comunque di un costo molto interessante.

Oltre a questo, esiste anche una terza variante: la Van Gogh Edition, che potete vedere nell'immagine di copertina. Quest'ultima è chiaramente ispirata al dipinto La Notte Stellata di Van Gogh e presenta una serigrafia nella parte posteriore. Il prezzo è di 3599 yuan (circa 450 euro).

Insomma, stando alla scheda tecnica, potremmo essere dinanzi a un valido concorrente di Xiaomi PocoPhone F1, ma con un design che punta di più sul screen-to-body ratio.