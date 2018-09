Nubia Z18s: pioggia di leak, tutto sullo smartphone con 2 schermi

E' ormai evidente quanto difficile sia, nell'era di Internet, per i produttori di smartphone mantenere segrete le sue prossime mosse. Non poteva essere da meno Nubia, che si è vista svelare in anteprima il suo nuovo dispositivo con due schermi: Z18s. I leak hanno già svelato essenzialmente tutto.

In particolare, qui sopra potete trovare il primo video hands on, mentre qui sotto ci sono le prime immagini. Insomma, il design sembra oramai essere chiaro: pannello frontale senza notch con ampio screen-to-body ratio e schermo posteriore con dual camera e flash LED. In questo modo, l'utente può utilizzare i due sensori fotografici per farsi i selfie e per scattare "normali foto".

Il tutto viene confermato dal leak odierno da parte dei soliti colleghi di SlashLeaks, che sono entrati in possesso della tabella delle caratteristiche tecniche che potete vedere qui sotto. Da essa veniamo a conoscenza della presenza di un pannello principale TFT da 6,26 pollici con risoluzione 2280 x 1080 pixel, mentre quello secondario sarebbe un OLED da 5,1 pollici con risoluzione 1520 x 720 pixel. Le dimensioni del dispositivo sarebbero di 151,1 x 73,3 x 8,65 mm, per un peso di 178 grammi. Le colorazioni disponibili sarebbero Gold e Black, mentre la batteria sarebbe da 3800 mAh.

I principali dubbi, a questo punto, sono relativi all'effettiva resistenza dei display e all'autonomia. Staremo a vedere.