Nubia Z20, smartphone con display integrato sul retro, arriva in Italia: uscita e dettagli

Sempre più spesso si sente parlare di scarsa innovazione in campo smartphone. Per questo motivo, sono le iniziative come quella che vi stiamo per descrivere ad attirare maggiormente l'attenzione degli appassionati. Ebbene, Nubia ha deciso di portare anche in Italia il suo Z20, dispositivo in grado di utilizzare la backcover come un secondo display.

In particolare, come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, lo smartphone dispone di due schermi: uno anteriore e uno posteriore. Quest'ultimo è in grado anche di "mimetizzarsi" con la scocca, producendo effetti come quelli che potete vedere nel render in copertina. Tuttavia, si tratta di un vero e proprio display e quindi stiamo parlando a tutti gli effetti di uno smartphone montante due schermi.

Nubia Z20 monta un display principale AMOLED da 6,42 pollici con risoluzione Full HD+ e aspect ratio 19,5:9, uno schermo secondario AMOLED da 5,1 pollici con risoluzione HD+ e aspect ratio 19:9, un processore Qualcomm Snapdragon 855+, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (Sony IMX586, f/1.7) + 16MP (f/2.2, grandangolare 122,2 gradi) + 8MP (f/2.4, tele, zoom ottico 3x) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida Fast Charge da 27W. Le dimensioni dello smartphone sono di 158,63 x 75,26 x 9 mm, per un peso di 186 grammi.

Come avrete notato, non abbiamo parlato della fotocamera anteriore. Nubia Z20 non dispone infatti di un sensore anteriore, ma per scattare i selfie si usano lo schermo presente sulla backcover e le tre fotocamere. Parlando delle colorazioni, lo smartphone sarà disponibile in Twilight Blue e Diamond Black.

Insomma, Nubia Z20 sembra voler puntare alla fascia top di gamma e la soluzione presentata dalla società cinese potrebbe risultare piuttosto interessante. Al momento non conosciamo ancora il prezzo dello smartphone, ma sappiamo che verrà venduto sul sito ufficiale di Nubia a partire dal prossimo 14 ottobre 2019.