Il nucleare non ci salverà dalla catastrofe ambientale?

Un nuovo report della WNISR (World Nuclear Industry Status Report) attribuisce alle fonti rinnovabili un ruolo chiave nel ribaltamento del surriscaldamento globale, giudicando, al contrario, il nucleare come uno strumento più costoso e meno efficace. È grossomodo il contrario di quanto si riteneva fino ad oggi.

"Stabilizzare il clima è urgente, mentre l'energia nucleare è troppo lenta", ha detto Mycke Shcneider, che era a capo della ricerca del WNISR. "[il nucleare] non raggiunge nessun obiettivo tecnico o funzionale che i suoi concorrenti low-carbon non soddisfino meglio".

Il report sottolinea, poi, come dal 2009 il tempo medio di costruzione di un nuovo reattore si aggiri attorno ai 10 anni, molto di più di quanto sostenuto dalla World Nuclear Association, che parla di 5-8.5 anni. Tempi troppo dilatati, che non abbiamo il lusso di poterci prendere, argomentano i ricercatori della WNISR. Però questo è una colpa principalmente della politica.

Sempre meno Paesi puntano sul nucleare. Soprattutto in occidente molti Stati hanno deciso di non rinnovare le centrali nucleari attualmente in funzione ma ormai vicine al loro ciclo vita. Un precedente report dell'Agenzia Internazionale dell'Energia aveva duramente criticato questa decisione, sostenendo che, siccome le rinnovabili non riescono a sopperire da sole all'assenza del nucleare, dovremmo per forza puntare ancora di più sul carbone, producendo un numero ridicolmente elevato di tonnellate di CO2. Il nucleare, infatti, viene considerato ancora dalla stragrande maggioranza degli esperti l'energia più pulita possibile.

In questo l'Agenzia Internazionale dell'Energia e il WNISR la pensano allo stesso modo. Ormai è tardi, dovevamo iniziare a rinnovare e costruire nuove centrali tempo fa.

Quello del nucleare, tuttavia, è anche considerato un settore fondamentalmente uguale da decenni. A tal proposito è interessante guardare la scommessa di Bill Gates, che contro tutto e tutti (a partire dall'opinione pubblica e la politica) sta investendo e raccogliendo miliardi per sostenere il suo progetto TerraPower.