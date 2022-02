Il nucleo della Terra potrebbe essere composto da uno strano stato della materia

Conosciamo gli anfratti del nostro sistema solare, della nostra galassia e sappiamo cosa può essere trovato a milioni di anni luce di distanza da noi. Tuttavia, sconosciamo ancora alcune parti del nostro pianeta, come ad esempio il nucleo. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ha parlato proprio di questo.

Il fisico dell'Accademia cinese delle scienze Yu He, insieme ai suoi colleghi, ha stabilito che il nucleo interno del nostro pianeta è in uno "stato superionico". Uno stato né solido né liquido, ma una sorta di "strano stato intermedio". "È abbastanza anormale", ha dichiarato He nella sua ricerca. "La solidificazione del ferro al confine del nucleo interno non cambia la mobilità di questi elementi". In questa zona esistono montagne alte 100 volte più dell'Everest.

Questa ricerca potrebbe far finalmente luce su uno degli aspetti più misteriosi sulla struttura del nostro pianeta, la composizione del nucleo. Il team ha infatti simulato le sue pressioni e temperature che si trovano al centro della Terra utilizzando un computer. Qui, secondo i risultati, la miscela di idrogeno, ossigeno e carbonio può essere trovata in uno stato superionico, il che significa che gli ioni di ossigeno avevano formato un solido, mentre gli ioni idrogeno fluttuavano per formare una specie di liquido; contemporaneamente, gli atomi di ferro si trovano in una sorta di "struttura cristallina".

"I nostri risultati si adattano bene alle osservazioni sismologiche", ha affermato lo scienziato a capo dello studio nella sua dichiarazione. "Troviamo che idrogeno, ossigeno e carbonio nel ferro esagonale compatto si trasformano in uno stato superionico nelle condizioni del nucleo interno". Secondo uno studio passato, il nucleo si sta raffreddando più velocemente del previsto: è un problema?