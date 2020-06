Vicino al nucleo della Terra esistono 'montagne' alte 100 volte più dell'Everest

Il nucleo della Terra è un vero e proprio mistero per gli scienziati. Lì dove il mantello incontra il nucleo esterno fuso, strane chiazze continentali di roccia calda sporgono per centinaia di chilometri in ogni direzione. Queste strutture sotterranee vengono chiamati superplume o super-pennacchi del mantello.

Una cosa è certa su queste strutture: sono gigantesche. I due più grandi, che si trovano sotto l'Oceano Pacifico e l'Africa, rappresentano quasi il 10% dell'intera massa del mantello. Se fossero presenti sulla superficie terrestre, queste cime si estenderebbero circa 100 volte più in alto rispetto al colossale Monte Everest.

Tuttavia, nuove ricerche suggeriscono che queste elevate analogie potrebbero addirittura sottostimare la grandezza di questi super-pennacchi del mantello. "Le strutture che abbiamo localizzato sono [...] larghe migliaia di chilometri", ha dichiarato a Live Science l'autore principale dello studio Doyeon Kim. Poiché queste strutture si trovano in profondità, i geologi possono capirne la forma e le dimensioni osservando solo le onde sismiche.

Queste regioni calde e dense possono rallentare le onde in arrivo fino al 30% rispetto al mantello circostante; le regioni più calde e lente sono conosciute come ultralow-velocity zones (ULVZ) e si verificano in genere vicino ai bordi delle chiazze. Un nuovo algoritmo sviluppato dal team ha rivelato enormi sezioni di ULVZ mai osservate, tra cui una regione sotto le Isole Marchesi nell'Oceano Pacifico che misurava oltre 1.000 chilometri di diametro.

Le enormi dimensioni di queste strutture suggeriscono che le chiazze lungo il confine del mantello centrale, in particolare nelle ULVZ più calde e più dense, siano probabilmente più diffuse di quanto affermato dalle ricerche precedenti.