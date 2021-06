Il nucleo della Terra potrebbe essere storto: cresce più velocemente da un lato

Un nuovo documento riportato sulla rivista Nature Geoscience ha effettuato una nuova ipotesi riguardo il nucleo del nostro pianeta. Quest'ultimo, infatti, potrebbe essere "storto". Il motivo è presto detto: semplicemente, una parte del nucleo sta crescendo più velocemente rispetto all'altro lato.

Il modello ipotizzato dai sismologi dell'UC Berkeley potrebbe aiutarci a spiegare perché le onde sismiche viaggiano in modo diverso attraverso il nucleo interno. Studiando proprio queste onde, infatti, gli scienziati hanno notato che alcune direzioni sono migliori; in questo caso le onde attraversano più rapidamente queste sezioni.

La spiegazione è semplice: il nucleo cresce più velocemente da un lato (sotto l'Indonesia) che dall'altro (sotto il Brasile) di circa il 60%. "Il nucleo interno è asimmetrico", ha dichiarato l'autore principale dello studio, il dottor Daniel Frost "Il lato ovest sembra diverso dal lato est fino al centro, non solo nella parte superiore del nucleo interno, come alcuni hanno suggerito. L'unico modo per spiegarlo è che da una parte cresce più velocemente dell'altra".

Il nuovo documento non si limita a spiegare la forma del nucleo, ma cerca anche di dare un'età: tra mezzo miliardo e 1,5 miliardi di anni. "Sappiamo che il campo magnetico esisteva già 3 miliardi di anni fa, quindi altri processi devono aver guidato la convezione nel nucleo esterno in quel momento", ha dichiarato infine la professoressa Barbara Romanowicz, direttrice emerito del Berkeley Sismological Laboratory.

A proposito dell'argomento: sapete perché il nucleo della Terra non fonde il resto del pianeta? Mentre in queste zone sono state scoperte montagne alte 100 volte più dell'Everest.