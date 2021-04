Furono i nugget di pollo a cambiare il malsano rapporto degli americani con la carne rossa

I nugget di pollo sono, ormai, divenuti un piatto onnipresente in ogni fast-food americano. Tuttavia, al contrario di quello che potremmo aspettarci, considerando la massiccia vendita nei ristoranti che portano il suo nome, non fu il signor McDonald il primo ad inventarli.

Il tutto ebbe inizio durante la Seconda Guerra Mondiale. All'epoca, quando gli Stati Uniti decisero di entrare in guerra, le risorse di carne rossa cominciarono a scarseggiare all'interno del paese. Questo perché la maggior parte degli alimenti altamente proteici vennero indirizzati verso le mense dell'esercito. Di conseguenza, i cittadini non potevano far altro che cercare una nuova fonte in altri animali, come il pollo.

Una maggiore richiesta da parte della popolazione alimentò il business della produzione di questa carne e, in poco tempo, il prezzo dei polli iniziò a scendere drasticamente.

Quando la guerra si concluse, gli statunitensi ripresero la loro vecchia cultura del cibo. Dopotutto, la carne rossa non doveva essere più spedita al fronte, quindi ve ne era abbastanza per tutti. Inoltre, la richiesta di pollo divenne talmente intensiva che non ve ne erano più abbastanza grandi o sufficienti per poter soddisfare il fabbisogno delle sempre più crescenti famiglie del post-guerra.

Per un periodo, quindi, la passione americana per il pollo si spense. Venne riaccesa solo nel 1963, quando Robert C. Baker, uno scienziato della Cornell University, creò nel suo laboratorio i primi nugget. Il suo intento era quello di aumentare l'industria della carne da pollame e per farlo doveva creare dei cibi innovativi. Per esempio, egli fu il primo a creare i wurstel di pollo o il tacchino a fette.

Il vantaggio dei nugget era doppio: in primo luogo, l'intero composto, creato con le parti del pollo più piccole, rimaneva unito perfettamente grazie all'impanatura e alla frittura - era facile, quindi, poterlo mangiare ovunque, anche con le sole mani; in secondo luogo, poteva essere congelato - garantendo, quindi, un trasporto di massa più agevolato e una conservazione duratura anche dentro i freezer delle case americane.

L'aspetto particolare è che Baker non brevettò mai il nugget come sua invenzione, bensì vendette la ricetta a centinaia di compagnie.

Per quanto questo permise al pollo di finire sempre più spesso all'interno dei pasti americani, la popolazione statunitense non abbandonò mai del tutto il suo consumo esagerato di carne rossa. Si dovette arrivare al 1977 per avere un cambio di rotta definitivo.

In quell'anno il Congresso dovette intervenire con campagne di sensibilizzazione, per cercare di spingere più persone possibili a consumare prodotti "più sani". La preoccupazione era, ovviamente, rivolta alla carne rossa, che, usata in grandi quantità, stava facendo aumentare il numero di persone col colesterolo alto, malattie cardiache o ictus.

Il pollo cominciò ad essere venduto dalla politica americana come una soluzione alternativa. Dall'altra parte, però, questa stava permettendo che gli allevamenti intensivi di pollame e la produzione di massa della carne di pollo aumentassero come non mai nella storia degli Stati Uniti.

Cogliendo questa palla al balzo, nel 1981, la McDonald's fece debuttare i suoi personali McNugget. Come i francesi avevano le patatine fritte, gli americani avrebbero avuto pezzi di pollo senza ossa fritti. In soli due anni quest'ultimi divennero una mania in pieno stile USA.