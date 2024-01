I numeri 4 e 5 per il nostro cervello sono incredibilmente differenti

Uno studio recente ha scoperto che il cervello umano utilizza meccanismi neurali distinti per identificare numeri più piccoli e più grandi. In particolare, esiste una differenza significativa nel modo in cui elaboriamo i numeri 4 e 5.

Secondo la ricerca, abbiamo due sistemi separati per processare le quantità: uno per i numeri fino a quattro e un altro per i numeri a partire da cinque in su. Gli scienziati hanno a lungo notato che le persone rispondono diversamente quando devono discernere rapidamente quantità superiori o inferiori a questo limite, ma fino ad ora non era chiaro se ciò fosse davvero la prova di due meccanismi neurali distinti.

Con quattro o meno oggetti, gli esseri umani possono solitamente identificare la somma a prima vista, senza dover contare. Questa capacità è nota come "subitizing", un termine coniato dai psicologi nel secolo scorso, e si differenzia sia dal conteggio che dalla stima. Si riferisce a un senso quasi magico di sapere immediatamente quanti oggetti si stanno guardando, senza bisogno di conteggi o supposizioni. Tuttavia, tale capacità scompare quando guardiamo cinque o più oggetti (sapete che anche le api hanno un cervello matematico?).

Se ci viene chiesto di quantificare istantaneamente un gruppo di sette mele, ad esempio, tendiamo ad esitare e a stimare, impiegando leggermente più tempo per rispondere e fornendo comunque risposte meno precise. Poiché le nostre abilità di subitizzazione svaniscono così bruscamente per quantità maggiori di quattro, alcuni ricercatori hanno sospettato che i nostri cervelli utilizzino due metodi di elaborazione distinti, specializzati per quantità piccole o grandi.

Per indagare questo effetto, i ricercatori hanno reclutato 17 pazienti dell'Università di Bonn in preparazione per un intervento chirurgico per trattare l'epilessia. Come parte del loro trattamento, ai pazienti sono stati inseriti microelettrodi nei lobi temporali. "Siamo stati in grado di utilizzarli per misurare la reazione di singole cellule nervose a stimoli visivi", afferma la prima autrice Esther Kutter, studentessa di dottorato nel gruppo di ricerca di Mormann.

I soggetti dello studio hanno osservato uno schermo del computer, che mostrava vari numeri di punti per mezzo secondo. Dopo questo sguardo, i ricercatori hanno chiesto ai soggetti se avessero visto un numero dispari o pari di punti. I soggetti hanno risposto rapidamente e con precisione fino a quattro punti, commettendo praticamente nessun errore. Una volta che c'erano cinque o più punti, tuttavia, sia gli errori che il tempo di risposta hanno iniziato a crescere.

Ulteriori ricerche come questa potrebbero migliorare la nostra comprensione della discalculia, ad esempio, un disturbo dello sviluppo associato a una scarsa comprensione dei numeri e dei concetti numerici. A tal proposito: ecco qual è il più grande numero primo conosciuto.