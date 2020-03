I numeri del Coronavirus: su YouTube la diretta per tenere sotto controllo la situazione

Le iniziative per comprendere la situazione globale legata al Coronavirus non mancano di certo, dalla mappa per valutare la diffusione in tempo reale fino a quelle divise per regioni e province. Tuttavia, ora è stato messo a disposizione degli un altro servizio che può risultare utile.

Infatti, il canale YouTube Roylab Stats ha avviato una diretta, attiva 24/7, in cui vengono conteggiati i casi globali di COVID-19. In questo modo, è possibile tenere monitorata la situazione attraverso i numeri, sempre contestualizzandoli come si deve. In un periodo come quello attuale, può infatti essere difficile rimanere informati sui singoli Paesi, dato che è normale che da noi arrivino notizie principalmente per quanto riguarda l'Italia.

La mappa viene aggiornata tramite dati ufficiali e in basso a sinistra scorrono i titoli delle principali notizie, che è poi possibile andare ad approfondire con una semplice ricerca online. A tal proposito, vi consigliamo di informarvi attraverso più fonti, dato che la diretta potrebbe in alcuni casi non essere aggiornata (gli update non avvengono, per ovvi motivi, in tempo reale, ma dopo un certo numero di ore).

Visto che si sta parlando di Coronavirus (COVID-19), vi invitiamo a consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute e il portale della World Health Organization (in inglese), dove potete trovare informazioni fondamentali sull'emergenza.