Numeri eccellenti per Samsung questo trimestre: Galaxy S22 guida i profitti

Lo scorso giugno abbiamo parlato della presenza di 50 milioni di smartphone invenduti negli stock Samsung, potenziale segnale di un calo di vendite importante nel 2022. Al contrario, l’ultimo report finanziario trimestrale per il periodo aprile-giugno 2022 mostra numeri impressionanti per Samsung rispetto al 2021.

Il comunicato ufficiale Samsung pubblicato in queste ore parla chiaro: le sue entrate sono state di 59,2 miliardi di dollari circa (cifra determinata al cambio attuale dai won coreani), ovverosia il 21% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre l’utile operativo è stato di 10,8 miliardi di dollari, 12% in più su base annua.

Se si osservano le vendite su diversi segmenti, il business delle memorie ha registrato un aumento sia YoY che QoQ e la divisione DS (Device Solutions) ha registrato il massimo storico dei ricavi trimestrali per il secondo trimestre consecutivo, mentre la divisione Mobile eXperience (MX) costituisce metà dell'aumento delle vendite complessive dell’azienda. A guidare questa crescita sono soprattutto i prodotti Premium, in primis la serie Galaxy S22 che, apparentemente, è molto più desiderata rispetto ai predecessori visti nel 2021.

Tuttavia, attenzione alle incertezze economiche: Samsung teme infatti che esse possano persistere nel 2022 e pure nel 2023 comportando un calo delle vendite, ergo delle entrate. Nel mentre, la divisione DS che include chip di memoria, semiconduttori e processi di fonderia si concentrerà sui prodotti ad alto valore aggiunto del suo portfolio.

Infine, ci sono grandi aspettative per gli smartphone pieghevoli in arrivo il 10 agosto con l’evento Unpacked 2022. Riusciranno a soddisfarle? Lo scopriremo a tempo debito.