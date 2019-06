I numeri di Facebook sono crollati drasticamente, dice il Guardian

Cambridge Analytica non ha avuto solamente un costo in termini di reputazione per Facebook, sempre più utenti stanno iniziando ad usare meno il social. Lo dice il The Guardian, che ha messo le mani su alcuni dati elaborati da Mixpanel.

Il 2018 è stato l'anno dei crolli: il numero complessivo di azioni (like, post e condivisioni) è diminuito di circa il 20% si legge in un report di Mixpanel. Il crollo, argomenta il The Guardian, coinciderebbe con i diversi scandali che si sono accavallati negli ultimi mesi.

Eppure, i dati resi pubblici da Facebook non mostrano una situazione allarmante. Il social tendenzialmente misura le sue performance in termini di DAU e MAU: gli utenti attivi su base quotidiana e mensile. Entrambi i due numeri continuano a salire, con un aumento dell'8% nel 2018.

Il The Guardian spiega che i due dati non sarebbero in contrasto tra loro: se scandalo, dopo scandalo, gli utenti che hanno deciso di eliminarsi da Facebook sono pochi, sembra che la community abbia deciso di usare il social in modo più passivo, limitandosi alla fruizione dei contenuti, senza produrne più come una volta.

Ci sentiamo di fare anche un'altra ipotesi: Facebook sta perdendo gli utenti più giovani, a beneficio del cugino (sempre di proprietà di FB) Instagram. Quest'ultimo social ha poi sdoganato una forma di condivisione dei contenuti più effimera, con una scadenza di 24 ore, e allo stesso tempo più intima perché indirizzata agli amici più stretti. Certo, sicuramente gli scandali hanno avuto un peso, ma la nostra idea è che ormai moltissimi utenti si siano abituati a produrre e fruire dei contenuti in modi che Facebook non è in grado di offrire. E va bene così, Instagram fa Instagram, e Facebook fa Facebook. A prescindere i dirigenti della compagnia sembrano passarserla ancora benone.