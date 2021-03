I numeri impietosi del digital divide in Italia: in 63mila non possono avere internet

Le parole del Ministro Colao sulla banda ultralarga in Italia ed il digital divide sono basate su uno studio pubblicato dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica e l'AGCOM, che è stato ripreso da Il Post e fotografa una situazione disastrosa per il nostro paese da questo punto di vista.

Dalla mappatura effettuata dall'AGCOM è infatti emerso che oltre 63mila nostri concittadini vivono in aree in cui non è possibile ottenere alcun tipo di accesso ad internet, in quanto non coperte da alcun servizio di connettività. Ad essere maggiormente impietoso è un altro dato: 16mila italiani infatti vivono in aree dove non c'è nemmeno copertura per la rete cellulare.

Complessivamente le aree "bianchissime", dove non è disponibile alcun accesso ad internet da rete fissa, comprendono 204 comuni abitati da 186mila persone, ma la mancanza totale di linea comprende 63mila utenti che vivono in aree non cablate o coperte. Va da se che le aree di questi 204 centri che sono coperte sono caratterizzate da connessioni obsolete, poco stabili e lente che spesso si devono appoggiare ai ponti radio.

E' innegabile che il problema del digital divide rappresenti una delle priorità del nuovo governo, anche alla luce dell'imminente arrivo del recovery fund che potrebbe aiutare in maniera importante al superamento. TIM di recente ha annunciato che la Puglia è la prima regione senza digital divide.