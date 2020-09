I numeri degli scorpioni sono cresciuti esponenzialmente in Australia, ecco il motivo

Le specie di scorpioni nativi australiani possono crescere fino a 12 centimetri di lunghezza. Molti di loro prosperano nelle regioni aride dell'Australia; per questo motivo l'ecologa Heloise Gibb e il suo team ha trovato fino a 600 tane di scorpioni per ettaro. Tutto questo, però, non sembra essere normale.

Non sappiamo se gli scorpioni siano sempre stati così abbondanti in queste zone aride e secche dell'Australia, o se il drastico danno al paesaggio da parte dei colonizzatori europei - specialmente con gli animali introdotti - abbia accidentalmente aiutato gli scorpioni a prosperare. La domanda da parte degli ecologi è una: gli scorpioni erano già da prima così abbondanti o sono prosperati a causa dell'eliminazione di altre specie dall'ecosistema?

Cinque anni di esperimenti da parte di team di diverse università hanno scoperto ciò che gli esperti temevano più di tutto: la mancanza di mammiferi autoctoni, in particolare specie scavatrici come i Macrotis (Macrotis lagotis), ha aiutato popolazioni di scorpioni a prosperare. Non si tratta, ovviamente, di una buona notizia.

"Dalla colonizzazione europea di 230 anni fa, il continente insulare dell'Australia ha registrato il più alto tasso contemporaneo di perdita di mammiferi a livello globale, con 29 specie estinte e il 21% minacciato", afferma Gibb. Il team ha scoperto che in delle aree protette dove c'era più copertura vegetale c'erano meno nidi di scorpioni. I mammiferi qui si nutrivano di queste creature, il che ha anche abbassato significativamente i loro numeri.

Gli esperti, inoltre, hanno anche scoperto che una diminuzione della popolazione di scorpioni è stata ottenuta anche nelle aree in cui i ricercatori hanno imitato le attività di scavo dei mammiferi nativi. "Anche senza gli impatti della predazione, l'aumento della densità dei mammiferi che scavano porterà a un calo degli scorpioni", scrivono, ipotizzando che ciò potrebbe essere dovuto all'aumento dei loro livelli di paura o alla riduzione della capacità dello scorpione di trovare cibo a causa dei cambiamenti nel paesaggio.

"Reintrodurre mammiferi da scavo estinti localmente offre l'opportunità di ripristinare gli ecosistemi, ma è difficile farlo perché non sappiamo come fossero composti gli ecosistemi australiani 200 anni fa", spiega Gibb. Questa situazione non fa altro che dimostrare quanto siano interconnessi i nostri ecosistemi, dove un cambiamento nella presenza di un tipo di animale può avere effetti così profondi su specie apparentemente non correlate.