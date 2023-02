Numeri strepitosi per Snapchat+: ha oltre 2 milioni di abbonati!

Snapchat non è certamente tra le piattaforme social più utilizzate in Italia, ma resta un’applicazione che ha fatto la storia degli smartphone. Mentre Meta investe miliardi di dollari sul metaverso, Snap conferma di avere superato quota 2 milioni di abbonati al suo programma Snapchat+ che, ricordiamo, costa 3,99 dollari al mese.

Questo servizio ad abbonamento disponibile negli USA, in varie parti d’Europa e del Medio Oriente, per chi non lo sapesse, include funzionalità speciali come la possibilità di etichettare una persona come “amico numero uno”, un badge dedicato, icone e temi personalizzati per l’app e, soprattutto, la possibilità di vedere dove gli amici si sono spostati di recente tramite la mappa di Snapchat.

Ebbene, nell’ultimo report aziendale sugli utili Snap ha evidenziato come, man mano che vengono introdotte nuove feature al pacchetto Snapchat+, le iscrizioni aumentano a quote forse impensabili. I numeri parlano chiaro: la società con questa soluzione ha generato 28 milioni di dollari dal lancio, attirando un milione di abbonati entro 60 giorni dall'introduzione e superando negli ultimi mesi quota 2 milioni di utenti paganti.

Parlando del fatturato, rispetto al 2021 è stata registrata una crescita annua del 12% a 4,6 miliardi; al contempo, c’è stato un aumento del 17% negli utenti attivi ogni giorno, arrivati a quota 375 milioni. Tuttavia, l’azienda teme che le entrate possano diminuire tra 2023 e 2024 a causa della forte concorrenza di app come TikTok.

Il mondo dei social network sembra però godere di una crescita generale in questo periodo, visto che il quarto trimestre del 2022 è stato positivo anche per Meta.