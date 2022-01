Quale Paese ha il numero di alberi più alto al mondo? Purtroppo sta calando

Tra le tante domande interessanti relative alla Terra abbiamo visto, ad esempio, qual è la camminata più lunga che si può fare. Oggi risponderemo a un quesito più ambientale: qual è il Paese con il numero di alberi più alto al mondo? Purtroppo i numeri sono calati nel 2021, ma la risposta è sempre la stessa.

Osservando i dati dell’anno appena trascorso, frutto di stime effettuate da esperti, ambientalisti e ricercatori, in vetta alla classifica troviamo la Russia con 642 miliardi di alberi per un totale di 55.992 metri quadrati di foresta per capita. Ciò non vi sorprenderà, data l’estensione della regione. Tuttavia, il numero è calato vertiginosamente con l’incendio in Siberia visto nell’agosto 2021.

Al secondo e al terzo posto ci muoviamo oltreoceano per parlare del Canada, con 318 miliardi di alberi e 94.461 metri quadrati di foresta per capita, e il Brasile con 302 miliardi e 23.652 m2 per capita. Nell’America Latina, come ben sappiamo, si estende invece la foresta più grande del mondo, ovvero la foresta amazzonica estesa tra ben 9 Paesi.

Altre curiosità riguardo foreste e alberi: stando ai dati della FAO il 49,4% della Russia è coperto da foresta, di cui il 31,7% definito come “foresta primaria”, mentre in Canada copre il 38% del territorio. E in Cina, invece, quanti alberi ci sono? Considerato che finora l’estensione dei Paesi citati costituisce un fattore importante, ci si potrebbe aspettare un numero elevato anche in tale territorio: si parla di 140 miliardi di alberi per una copertura del 23% del Paese.

Rimanendo nel tema ambientale, a causa del cambiamento climatico il caffè potrebbe avere un triste destino.