Numero allarmante di incendi sta distruggendo la foresta Amazzonica del Brasile

Un numero record di incendi sta distruggendo la foresta pluviale Amazzonica del Brasile. Le fiamme sono così alte che sono facilmente individuabili dallo spazio.

Secondo il National Institute for Space Research (INPE) del Brasile, è la peggiore stagione degli incendi da quando l'agenzia ha iniziato a monitorare la foresta pluviale, nel 2013, con l'83 percento in più di incendi rispetto allo stesso periodo nel 2018.



La situazione è davvero molto grave, anche perchè gli alberi dell'Amazzonia sono responsabili della produzione del 20 percento di ossigeno presente nell'atmosfera del nostro pianeta.



Intere regioni del paese sono rimaste oscurate mentre enormi quantità di fumo, causato dal fuoco, si sono mosse verso nord-est. San Paolo, una città con oltre 12 milioni di abitanti a migliaia di miglia dall'Amazzonia, è stata avvolta da un sudario nero per gran parte di questa settimana, bloccando quasi completamente la luce del Sole.



Molti degli incendi sono causati dagli agricoltori che hanno deliberatamente dato alle fiamme il terreno per disboscare per il bestiame, come sottolinea Reuters. L'ammorbidimento dei controlli ambientali da parte dell'attuale leadership brasiliana, sotto il presidente Jair Bolsonaro, non aiuta per niente questa situazione.



Bolsanero ha licenziato il direttore dell'INPE all'inizio di questo mese dopo aver definito "bugie" le conclusioni dell'agenzia, come riportato dalla CNN.



Mentre gli incendi si verificano naturalmente nella stagione secca, il fuoco di questa settimana è su una scala completamente diversa.



"La stagione secca crea le condizioni favorevoli per la diffusione del fuoco, ma accendere un fuoco è opera dell'uomo, deliberatamente o per caso", ha detto a Reuters il ricercatore dell'INPE Alberto Setzer.