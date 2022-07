Ecco il numero di colpi che dovrà subire il telescopio James Webb ogni mese

Chi ha detto che lo spazio è un posto tranquillo? In questo luogo, infatti, sono tanti i pericoli per i veicoli spaziali e per questo motivo gli strumenti devono essere resistenti per qualche collisione inaspettata. Il telescopio spaziale James Webb è stato costruito proprio per resistere a questi impatti occasionali.

Secondo quanto affermato dagli scienziati, l'osservatorio sarà colpito da un micrometeorite - almeno - ogni mese. Un rapporto, pubblicato recentemente sulla rivista Nature, ha affermato che gli scienziati sono in massima allerta per un potenziale impatto a seguito di uno scontro con questi minuscoli oggetti avvenuto a maggio, molto più grande del previsto.

Fortunatamente non c'è stato alcun problema per lo strumento e non è stato compromesso in alcun modo. Tuttavia questo scontro inaspettato ha portato gli addetti ai lavori a a chiedersi se i loro calcoli iniziali del rischio fossero effettivamente veri. Quando la NASA ha iniziato a progettare il Webb, i ricercatori hanno stimato una collisione al mese, con danni minimi.

I detriti, nonostante siano minuscoli, viaggiano alla stessa velocità di un proiettile. Gli scienziati dalla Terra possono regolare gli specchi di Webb per "schivare" le schegge che rappresentano un pericolo ma, inevitabilmente, lo strumento subirà delle collisioni che danneggeranno la sua struttura; un rischio calcolato che i ricercatori hanno già preventivato.

Insomma, nonostante i calcoli è sempre meglio tenere gli occhi aperti. Nel frattempo, tra pochissimo la NASA rilascerà la sua prima immagine il 12 luglio.