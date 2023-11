Il più grande numero primo conosciuto è così enorme che non si può ripetere

I numeri primi - quei numeri che possono essere divisi solo per 1 e per se stessi, come il 3 e il 7 - hanno sempre esercitato un fascino particolare. Questi "atomi" della teoria dei numeri, come li definisce Thomas Kecker, matematico dell'Università di Portsmouth, sono i mattoni fondamentali su cui si costruisce l'intero edificio della matematica.

Ogni numero maggiore di 1 è infatti o un numero primo o un multiplo di un numero primo. La ricerca dei più grandi è stata una sfida che ha affascinato i matematici per oltre 2000 anni, fin dai tempi di Euclide nell'antica Grecia. Oggi, il più grande numero primo conosciuto è 2^(82,589,933) - 1, un numero che si ottiene moltiplicando 2 per se stesso 82,589,933 volte e sottraendo poi 1.

Questo colosso matematico, noto anche come M82589933, vanta la strabiliante cifra di 24,862,048 numeri, superando di oltre 1,5 milioni di cifre il precedente record. M82589933 appartiene alla categoria dei numeri primi di Mersenne, così chiamati in onore del monaco francese Marin Mersenne che li studiò più di 350 anni fa.

Qui troverete una visualizzazione di M82589933, mentre qui potrete scaricare un file di testo sul sito ufficiale di GIMPS.

Questi si ottengono moltiplicando 2 per se stesso un certo numero di volte e sottraendo poi 1. La scoperta è stata possibile grazie al Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), un progetto di calcolo distribuito in cui gruppi di volontari fanno girare software sui loro computer per risolvere collettivamente problemi numerici.

Fondato nel 1996, GIMPS è il progetto di calcolo distribuito più longevo in esecuzione continua. M82589933 è stato scoperto il 7 dicembre 2018 da un computer messo a disposizione da Patrick Laroche, un professionista IT che vive in Florida, dopo 12 giorni di calcolo ininterrotto.

A proposito, sapete che un gruppo di matematici ha trovato un nuovo modo per imporre l'ordine, mentre c'è chi pensa che 2+2 faccia 5.