Ecco il numero di deceduti a causa delle emissioni di combustibili fossili nel 2018

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Environmental Research viene mostrato lo spaventoso numero delle persone decedute a causa delle emissioni di combustibili fossili nel 2018. Fino al 18% di tutti i decessi nel mondo sono dovuti all'esposizione al particolato; uno degli inquinanti più frequenti nelle aree urbane.

Sono oltre otto milioni le persone uccise dall'inquinamento da combustibili fossili nel solo 2018, e lo studio raddoppia il numero stimato di morti per inquinamento atmosferico. "Il nostro studio si aggiunge alla crescente evidenza che l'inquinamento atmosferico derivante dalla continua dipendenza dai combustibili fossili è dannoso per la salute globale", afferma in una dichiarazione la coautrice dello studio, la professoressa Eloise Marais dell'University College di Londra.

Il documento è stato stilato grazie a nuovi approcci di dati satellitari, che ha esaminato la presenza di PM 2.5, tutte le particelle aventi dimensioni minori o uguali a 2,5 micron. Il team, inoltre, ha utilizzato un modello 3-D globale di chimica atmosferica, chiamato GEOS-Chem, che consentiva la divisione delle regioni in blocchi di 50x60 chilometri.

"Spesso, quando discutiamo dei pericoli della combustione di combustibili fossili [...] si trascura il potenziale impatto sulla salute degli inquinanti co-emessi con i gas serra. Ci auguriamo che quantificando le conseguenze sulla salute della combustione di combustibili fossili, possiamo inviare un messaggio chiaro ai responsabili politici e alle parti interessate sui vantaggi di una transizione verso fonti energetiche alternative", dichiara infine l'altro coautore dello studio, il professor Joel Schwartz, della Harvard TH Chan School of Public Health.

Le regioni con le più alte concentrazioni di inquinamento atmosferico legato ai combustibili fossili sono: il Nord America orientale, l'Europa e il Sud-est asiatico.