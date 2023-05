Il numero di diamanti intrappolato nelle profondità della Terra è spaventoso

Sappiamo che i diamanti possono essere trovati nelle profondità della Terra, perché si creano a pressioni davvero estreme, così gli scienziati hanno utilizzato le onde sonore per stimare la composizione del mantello superiore del nostro pianeta e hanno scoperto qualcosa di davvero sensazionale.

Intrappolato in questo strato a oltre 160 chilometri sotto i nostri piedi (ma si trovano anche più in profondità), sembrano esserci circa un quadrilione di tonnellate di diamanti. Tutto è iniziato in nome della scienza: i ricercatori, infatti, cercano di ricostruire da decenni l'interno della Terra, ed è lì che hanno trovato qualcosa di molto interessante nei dati.

In questi strati profondi esistono delle aree in cui le onde sismiche tendono ad accelerare senza spiegazioni. Le zone in questione si chiamano "radici cratoniche", le sezioni più antiche e inamovibili delle placche tettoniche continentali, e cercando una risposta gli esperti sono arrivati alla conclusione che queste strutture contengono tra l'1-2% di diamanti.

"Questo dimostra che il diamante non è forse questo minerale esotico, ma sulla scala geologica delle cose, è relativamente comune", ha dichiarato il dott. Ulrich Faul, autore senior del MIT nel 2018. "Non possiamo raggiungerli, ma comunque, ci sono molti diamanti lì di quanto avessimo mai pensato prima." Tra queste pietre preziose così diffuse e quelle create in laboratorio, la loro "rarità" sembra stia venendo lentamente meno.