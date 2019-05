Il numero uno di Huawei alla Cina: 'No a rappresaglie contro Apple'

Continuiamo a parlare dell'intervista rilasciata dal fondatore di Huawei a CCTV. Reng Zhengfei ha ovviamente parlato della guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina e del ban di Trump, ma ha allontanato l'ipotesi di possibili rappresaglie del Governo Cinese nei confronti dei concorrenti.

In risposta ad alcune voci secondo cui la Cina avrebbe intrapreso delle azioni di rappresaglia contro Apple, Zhengfei ha affermato che "prima di tutto ciò non succeder. In secondo luogo, se dovesse accadere, sarei la prima persona ad oppormi".

Il fondatore di Huawei ha anche aggiunto che Apple è la società leader a livello mondiale e che non può esistere una rete mobile senza Apple. "Apple mi ha insegnato tutto. Perchè gli studenti dovrebbero opporsi al proprio insegnante? Non lo farò" ha affermato Zhengfei, in risposta anche alle preoccupazioni degli analisti secondo cui un eventuale ban della Cina nei confronti dei prodotti Apple potrebbe portare ad un calo di un terzo dei profitti totali.

Da parte del Governo degli Stati Uniti non sono arrivate altre reazioni nei confronti delle società cinesi. Trump però qualche giorno fa in una conferenza stampa tenuta alla Casa Bianca aveva affermato che un accordo sulla questione potrebbe rientrare in un patto di più ampio respiro con la Cina.