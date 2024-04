Ecco a voi il 'numero infernale' chiamato come un principe dell'inferno

Nell'affascinante mondo dei numeri esiste il "Numero di Belphegor", un palindromo lungo 31 cifre che cela al suo interno il misterioso 666, simbolo di enigmatici presagi. Questa sequenza numerica, che inizia e finisce con 1, racchiude tra tredici zeri un 666, seguito nuovamente da tredici zeri.

Un pattern che risuona allo stesso modo sia che lo si legga da destra che da sinistra, rendendolo un esemplare unico nella categoria dei numeri primi, noto per essere divisibile solo per se stesso e per l'unità. La sua scoperta è opera del matematico Harvey Dubner, che ha battezzato questo numero con un nome tanto suggestivo quanto inquietante: il Numero di Belphegor, in omaggio a uno dei Sette Principi degli Inferi, patrono delle invenzioni geniali.

La scelta del nome non è casuale, poiché Belphegor, nella tradizione demonologica, è invocato per ispirare scoperte e invenzioni di grande ingegno. L'inclusione del numero 666, universalmente riconosciuto come il Numero della Bestia, un simbolo apocalittico che evoca il diavolo, aggiunge un velo di mistero e superstizione intorno a questo numero primo.

La presenza di tredici zeri, che fanno eco alla superstizione occidentale che vede il tredici come un numero sfortunato, intensifica ulteriormente il fascino di questa cifra. A tal proposito, terminiamo questa notizia parlandovi di un altro grande numero: il Pi Greco, usato persino dalla NASA, ma utilizza soltanto 16 cifre.

