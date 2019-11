Il numero di insetti è in continua diminuzione, soprattutto in determinate zone

Un team di scienziati dell’Università Tecnica di Monaco ha raccolto biomassa di insetti in varie aree al di fuori della città osservando che la loro popolazione, nelle aree studiate, è diminuita di circa un terzo rispetto ad un decennio fa.

Per svolgere lo studio i ricercatori hanno raccolto un numero estremamente alto di insetti in Germania, dal 2008 al 2017, notando una cosa estremamente insolita e, forse, preoccupante. La raccolta degli insetti avveniva sia in zone antropizzate, fuori dai centri abitati (come campi coltivati), sia in zone protette (come, per esempio, boschi e parchi protetti) ed in entrambe queste due macro aree si è osservata la diminuzione di queste piccole creature. Le zone interessate dallo studio sono state circa trecento. Oltre ai boschi e alle aree coltivate, gli scienziati hanno raccolto specie diverse di insetti anche nelle praterie o nei pascoli.

In totale sono stati analizzati circa trecento siti diversi e sono state raccolti circa un milione di insetti per la bellezza di 2700 specie diverse. Molte di queste specie, rispetto a dieci anni prima, hanno subito un brusco calo del loro numero. Assodata la diminuzione, gli scienziati hanno cercato di capire quali aree fossero interessate dal calo maggiore e perché. Le praterie, in particolare, contavano la maggior riduzione di insetti e, in particolare, ciò è avvenuto nelle praterie circondate da campi intensamente coltivati.

Ancora si è notato che le specie maggiormente colpite erano quelle che non potevano spostarsi in maniera rapida, dunque quelle più, diciamo così, lente e sedentarie. All'interno, invece, dei boschi la situazione si ribaltava. Il calo è stato sempre dimostrato ma, questa volta, a dover assorbire il danno maggiore erano le specie più mobili, quelle cioè che riuscivano a spostarsi per viaggiare più lontano. Altri studi serviranno a spiegare le probabili cause di questa discrepanza nella diminuzione delle specie più mobili nei boschi e di quelle più stazionarie nelle praterie vicino ai campi coltivati.