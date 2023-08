Il numero di persone che saranno uccise dalla crisi climatica è spaventoso

In un mondo che brucia combustibili fossili come se non ci fosse un domani, i ricercatori ci ricordano che il domani potrebbe essere più cupo di quanto immaginiamo. Una recente analisi di 180 articoli scientifici ha stabilito un numero sconvolgente: nel prossimo secolo, un miliardo di persone potrebbe perdere la vita per catastrofi climatiche.

Questa stima si basa su una serie di presupposti, tra cui la cosiddetta "regola delle 1000 tonnellate", secondo la quale ogni 1000 tonnellate di carbonio bruciato condannerebbe indirettamente una persona a morte in futuro. Se consideriamo che il pianeta è sulla buona strada per raggiungere un aumento di 2°C rispetto alla temperatura globale preindustriale, il numero di vite perse potrebbe essere ancora più elevato.

Per ogni aumento di 0.1°C, il mondo potrebbe subire circa 100 milioni di morti.

Joshua Pierce, specialista energetico dell'Università dell'Ontario Occidentale in Canada, sottolinea l'urgenza di agire rapidamente. Calcolare il tasso di mortalità umana dovuto al cambiamento climatico è un compito arduo, ma Pierce e il suo coautore, Richard Parncutt dell'Università di Graz in Austria, ritengono che sia un'indagine necessaria.

Secondo loro, misurare le emissioni in termini di vite rende i numeri più comprensibili per il pubblico e sottolinea quanto sia inaccettabile la nostra attuale inazione. Ad esempio, hanno applicato la "regola delle 1000 tonnellate" alla miniera di carbone Adani Carmichael in Australia, la più grande mai realizzata, e hanno stimato che potrebbe causare la morte prematura di circa 3 milioni di persone in futuro.

Il cambiamento climatico non è solo una questione di temperature in aumento; è un problema che incide su vari aspetti della vita umana, come fallimenti agricoli, siccità, inondazioni, eventi meteorologici estremi e incendi. A proposito, chiamiamo le cose con il loro nome: adesso si chiama "bollizione globale".