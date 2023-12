Il numero di specie di animali che mangiano i gatti è davvero impressionante

I gatti, sia domestici che selvatici, sono noti per essere predatori efficienti, ma una recente ricerca ha rivelato l'eccezionale diversità della loro dieta. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista "Nature Communications", consumano almeno 2.084 diverse specie animali.

La loro dieta include circa il 9% delle specie di uccelli conosciute, il 6% delle specie di mammiferi e il 4% delle specie di rettili, oltre a una notevole quantità di insetti e anfibi. L'indagine, che ha esaminato oltre 500 studi precedenti, ha rivelato che questi felini sono predatori indiscriminati, consumando praticamente qualsiasi tipo di animale che possono catturare o scovare.

Tra le prede più insolite e grandi consumate dai gatti ci sono l'emu, la tartaruga verde e persino la mucca domestica (presumibilmente come carogna).

In un caso straordinario, è stato osservato un singolo gatto divorare interamente un canguro. Questi risultati non sono incoraggianti per la conservazione della fauna selvatica. Ad esempio, in Nuova Zelanda, ricerche condotte negli anni '70 hanno scoperto che i gatti randagi erano implicati nell'estinzione di almeno sei specie endemiche di uccelli e oltre 70 sottospecie localizzate.

Oltre alla varietà della loro dieta, il numero di animali uccisi è altrettanto impressionante. Un altro studio del 2022 ha stimato che i gatti domestici uccidano tra i 160 e i 270 milioni di animali all'anno solo nel Regno Unito. In Australia, sono responsabili della morte di fino a 650 milioni di rettili annualmente.

Non sorprende che alcune regioni abbiano adottato misure contro i gatti per proteggere la fauna selvatica locale. Nel 2021, un sobborgo orientale di Melbourne, in Australia, ha introdotto un "coprifuoco di 24 ore", ordinando ai proprietari di tenere i loro mici al chiuso in ogni momento. Fortuna che non possono respirare sott'acqua, sennò avrebbero fatto estinguere il tonno dai nostri mari.