Il numero di squali uccisi dagli umani, ogni anno, è orribilmente alto

Sono tantissimi i film in cui gli squali vengono dipinti come dei veri e propri mostri con l'unico scopo di uccidere agli esseri umani. Tuttavia, la realtà è molto differente da quello che si vede nelle pellicole e il vero mostro non è lo squalo, ma l'essere umano.

Ogni anno, infatti, gli umani fanno fuori più di 100 milioni di squali. La maggior parte di queste uccisioni sono fatte per recuperare solo ed esclusivamente le pinne della creatura. Tutto ciò viene fatto anche nel modo peggiore possibile: la pinna dello squalo viene rimossa mentre l'animale è ancora vivo e, successivamente, viene lasciato a morire - dissanguandosi lentamente - in mare, secondo quanto riporta la Humane Society degli Stati Uniti (gruppo che mira a fermare la crudeltà verso gli animali).

Tutte queste informazioni possono essere osservate all'interno del documentario "Fin", in streaming su Discovery Plus, che è uscito il 13 luglio. Il regista dell'opera è Eli Roth (che molti di voi lo conosceranno sicuramente meglio nella parte dell'Orso Ebreo nel film di Tarantino "Bastardi senza Gloria") che ha girato diversi film horror.

Con le pinne di squalo, si può osservare nel documentario, viene fatta una zuppa ampiamente consumata in Cina (costa fino a 100 dollari a piatto). Il valore al chilogrammo è molto alto (1.100 dollari al chilo) e, mentre il mercato principale per le pinne di squalo è la Cina, il consumo negli Stati Uniti è in aumento. Più di 130.000 tonnellate di pinne di squalo, per un valore stimato di 380 milioni di dollari, sono state importate negli Stati Uniti nel 2011.

"'Fin' è il film più spaventoso che abbia mai realizzato - e sicuramente il più pericoloso - ma volevo inviare un messaggio di speranza per porre fine a questo inutile massacro di squali", ha dichiarato Roth in una nota. "Cinquant'anni fa il mondo si è riunito per salvare le balene, poi lo abbiamo fatto per i delfini e recentemente per le orche. È tempo di fare lo stesso per gli squali e il tempo stringe", ha dichiarato infine il regista.