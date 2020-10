Le numerose speculazioni circa la misteriosa morte di Alessandro Magno

Recentemente un appassionato di storia antica ha affermato di aver ritrovato i resti di Alessandro Magno a Siwa, vicino al confine libano. Un'affermazione che sembrerebbe essere confermata da delle teorie portate avanti nel 1984.

Tuttavia, non vi sono dati certi che possano confermare la scoperta. Gli storici e gli appassionati continuano a chiedersi: “Com’è morto Alessandro Magno? E dove si trova la sua tomba?”. L'unica informazione che abbiamo circa la sua morte è che morì a Babilonia nel 323 a.C. Tuttavia, non conosciamo il come.

L’ipotesi più avvalorata è che si ammalò dopo aver cercato di conquistare quella che lui credeva fosse la fine del mondo. Secondo i testi ritrovati, il suo esercito si spinse fino alla Valle dell’Indo, ma poi si ammutinò perché stanco di marciare. Di conseguenza, Alessandro Magno si vide costretto ad attraversare tutta la parte meridionale dell’Indo, passando per il Golfo Persico, per poter tornare a Babilonia. Dopo queste cronache di viaggio, non si sa cosa sia successo all'imperatore e cosa l’abbia portato alla morte.

Il professore Paul Cartledge, dell'Università di Cambridge, crede che venne avvelenato da qualcuno della sua guardia personale. Altri storici, invece, ritengono che l’imperatore sia morto semplicemente per cause naturali o una ferita infettata.

Ciò che, però, è affascinante riguardo la morte di Alessandro Magno non è tanto come sia morto, bensì il mistero che ruota intorno al suo luogo di sepoltura (Un mistero che coinvolge anche la tomba del padre, Filippo II).

Nel dibattito storico si crede che la sua tomba possa trovarsi in 4 possibili siti:

Alessandria d’Egitto

Nonostante non si abbia la prova che il sepolcro di Alessandro Magno sia stato spostato, si pensa che il suo corpo mummificato, originariamente diretto verso la capitale della Macedonia, Pella, fosse stato rubato da uno dei suoi successori, il re Tolomeo I (Tolomeo Sotere).

Interrotta la processione funebre, Tolomeo avrebbe portato il corpo dell’imperatore nell'allora capitale dell’Egitto, Menfi. Dopo che la costruzione della nuova capitale, Alessandria (voluta dallo stesso Alessandro Magno) venne conclusa, il corpo del vecchio imperatore venne trasferito lì ed esposto in una teca in modo tale che tutti potessero celebrarlo - citando Cartledge: “ Come il corpo di Lenin nel Cremlino”. Tuttavia, il sito in cui Tolomeo fece costruire l’altare dedicato all'imperatore macedone, oggi, è sommerso interamente dall'acqua.

La moschea di Nabi Daniel

Venezia

Alessandria fu l’ultima dimora dello scrittore di uno dei 4 Vangeli cristiani, San Marco - patrono di Venezia. Secondo gli appassionati, quando i veneziani arrivarono ad Alessandria alla ricerca dei resti di San Marco, scavarono e portarono a Venezia non i resti del santo, bensì quelli dell’Imperatore.

Siwa

Si trova a 250 km da Alessandria, sul confine libico. E’ un luogo che sicuramente l'imperatore Alessandro visitò per scopi militari. Inoltre, una ricercatrice greca sostiene che il re macedone non volesse essere sepolto nella sua città natale, bensì a Siwa, poiché si trovava il santuario dedicato al dio egiziano Amon-Ra.

Le domande poste all'inizio, probabilmente, non riceveranno mai una risposta esaustiva e veritiera. I ricercatori, però, non vogliono demordere e continueranno a cercare per ricostruire quegli ultimi giorni della vita di uno dei personaggi più importanti della storia e della cultura europea.