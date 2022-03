Numerose tempeste geomagnetiche colpiranno la Terra questa settimana

Quasi ogni giorno, da metà di gennaio, il Sole è diventato più turbolento del normale con bagliori ed espulsioni di massa coronale. Alcune di queste eruzioni sono esplose in direzione della Terra, il che significa che ci sono state tempeste solari - e una di queste ha perfino distrutto alcuni satelliti Starlink.

Il fenomeno, però, continuerà. Lo Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti e il British Met Office hanno emesso avvisi per tempeste geomagnetiche lievi e moderate che si verificheranno nei prossimi due giorni. Fortunatamente queste tempeste sono moderate.

Il problema maggior è per i satelliti che si trovano intorno all'orbita terrestre. Potrebbe esserci un degrado dei segnali radio ad alta frequenza alle alte latitudini e sarà forse essere necessario intraprendere azioni correttive per i satelliti. Non solo: ci saranno - molto probabilmente - anche alcune interruzioni alla rete elettrica e qualche interruzione dell'attività degli animali migratori.

Niente paura però: nessun evento di Carrington questa volta. Il nostro Sole sembra essere più attivo negli ultimi periodi e il motivo è semplice: la nostra stella attraversa cicli di attività di 11 anni, con un picco e un minimo marcati noti come "massimo" e "minimo" solare. Il minimo solare più recente si è verificato a dicembre 2019, mentre adesso ci troviamo all'interno del massimo del Sole, che dovrebbe vedere il suo culmine nel 2025.