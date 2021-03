Una nuova e adorabile specie di ragno cacciatore è stata scoperta in Australia

In Australia ci sono delle specie davvero terrificanti... altre, invece, sono davvero adorabili. Recentemente, infatti, nel continente è stata descritta una nuova e adorabile specie di ragno pavone (Maratus volans). Poiché è molto colorato, con strisce bianchi e arancioni, la creatura prende il suo nome dal film Disney Pixar, Alla ricerca di Nemo.

Il ragno è stato quindi chiamato Maratus nemo, dopo essere stato trovato intorno al Monte McIntyre e Nangwarry, nell'Australia meridionale. La creatura è stata descritta dall'aracnologo Joseph Schubert del Museums Victoria, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Evolutionary Systematics.

"Non avevo visto niente di simile prima, quindi sapevo che doveva essere un nuovo esemplare", ha dichiarato Holliday. Non è la prima volta che l'esperto identifica e soprannomina nuovi tipi di ragni: le sue scoperte precedenti includono il ragno Notte stellata, chiamato in onore del dipinto di Van Gogh a cui assomiglia.

Non fatevi ingannare dalle foto, il M. nemo è grande quanto un chicco di riso, per questo motivo molte specie simili vengono scoperte solo dopo molto tempo. La fotografia di invertebrati rende visibili le minuscole interazioni che avvengono proprio sotto il nostro naso e che, la maggior parte delle volte, passano inosservate ad occhio nudo.

Pensate, infatti, che questa specie di ragno è stata ritrovata solamente dopo essere stata considerata estinta.